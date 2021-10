Er wordt al even gewerkt aan een nieuwe Resident Evil film en om daar een goede indruk van te geven is nu de eerste trailer uitgebracht. Die bekijk je natuurlijk hieronder en het zet gelijk de toon. Resident Evil: Welcome to Raccoon City haalt veel inspiratie uit de eerste twee games.

In de film worden Claire Redfield (Kaya Scodelario) en Leon Kennedy (Avan Jogia) gevolgd, die best wel goed lijken op de personages uit de games. Ook de locaties komen tot op zekere hoogte bekend voor en dat maakt dat deze film best wel interessant is om in de gaten te houden.

De officiële (Amerikaanse) release is op 24 november in de bioscopen. Een datum voor de Benelux is nog niet bekend.