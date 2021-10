Returnal heeft al verschillende patches gehad om verschillende problemen op te lossen en het ziet er naar uit dat er weer één onderweg is. PlayStation Game Size heeft ontdekt dat er een interne update beschikbaar is, die tegelijk wat vragen oproept.

Bij Housemarque is ‘in-house’ een update beschikbaar voor Returnal die 6GB groot is. Dit lijkt te groot voor een patch die alleen wat foutjes gladstrijkt. Het is daarentegen ook weer niet zo groot, dat het flink wat nieuwe content kan betekenen.

Het zou natuurlijk kunnen dat er wat nieuwe wapens of vijanden worden geïntroduceerd of dat de veelgevraagde ‘mid-run saving’ wordt toegevoegd. Housemarque heeft laten weten dat ze hier naar zouden kijken, dus wellicht komt deze feature er nu aan.

Er moet wel een kanttekening geplaatst worden bij dit alles: dat er een interne update beschikbaar is, wil niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk naar buiten wordt gebracht. Wat het ook moge zijn, het maakt duidelijk dat Housemarque in ieder geval nog druk bezig is met de PlayStation 5-exclusive.