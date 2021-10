Ben je toevallig nog op zoek naar een nieuwe tv om al die grafische toeters en bellen van de PS5 perfect op weer te geven? Dan heeft Sony misschien wel de geschikte oplossing voor jou! De nieuwe lading aan Sony Bravia XR tv’s zijn namelijk afgestemd op het gebruik van de PS5 en krijgen dan ook het label ‘Perfect for PlayStation 5’ opgeplakt.

Ironisch genoeg pakte Sony vorig jaar al uit met ‘Ready for PlayStation 5’ tv’s, wat je misschien wel doet afvragen waarom dit nieuwe label nu wordt gebruikt. Volgens Sony zelf zijn er namelijk twee nieuwe toevoegingen die deze tv’s net wat beter maken.

Allereerst is er Auto HDR Tone Mapping, een functie waardoor je PS5-console zich automatisch zal aanpassen aan je tv en de beste HDR-opties voor je zal selecteren. Ten tweede is er ‘Auto Genre Picture Mode’, waardoor de tv automatisch kan herkennen of je een game aan het spelen bent of media aan het bekijken bent. Het scherm zal zich ook automatisch aanpassen op wat je aan het doen bent. Ondersteuning voor beide features wordt later dit jaar aan de PS5 toegevoegd. Uiteraard ondersteunen ook deze tv’s HDMI 2.1, wat je nodig hebt om framerates van 120fps te behalen en een 4K-resolutie.

Of deze nieuwe features genoeg zijn om je over te halen direct een nieuwe tv te kopen, laten we even in het midden. Hieronder kan je wel een trailer bekijken, waarin deze tv’s aan je worden voorgesteld.