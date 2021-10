Ben je fan van de Shenmue-reeks, dan zal je binnenkort een andere mogelijkheid krijgen om te genieten van je favoriete serie. Shenmue: The Animation zal dit jaar te zien zijn op Crunchyroll en is nu voorzien van zijn eerste trailer.

Er zullen in totaal dertien afleveringen beschikbaar worden gesteld voor de nieuwe anime en het zal Japans gesproken zijn met Engelse ondertiteling. Het verhaal van de animatieserie zal hetzelfde zijn als de games en dat is goed te zien in de onderstaande trailer.