We kunnen het er vast wel over eens zijn dat Guilty Gear -Strive- een erg geslaagde game is. Deze fighter scoorde hoge cijfers bij critici, zo ook in onze review, en wist hierbij op vele vlakken een goede indruk na te laten. Jammer genoeg kampte de game met een wel erg vervelend probleem, dat met een nieuwe update opgelost zou moeten worden.

We hebben het uiteraard over de ‘Communicating with server’ problemen, waarbij je vaak erg lang moet wachten vooraleer je een potje online kan spelen. Deze nieuwe update, waarvan aangekondigd werd dat hij op 15 oktober live zal gaan, zal eindelijk die wachttijd verminderen. Daarnaast zullen ook heel wat veranderingen worden doorgevoerd aan de algemene mechanics en regels van de game, om zo een betere balans te creëren.

Specifieke details zijn momenteel nog niet gegeven, maar hier komt binnenkort sowieso verandering in.