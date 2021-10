PlayStation London Studio, een ontwikkelaar die we vooral kennen van verscheidene vr-titels, sleutelt momenteel vlijtig aan een game voor de PlayStation 5. Waarover het spel gaat of wat voor gameplay de studio in gedachten heeft? Daar hebben we vooralsnog het raden naar. Al geeft een recente vacature ons een duidelijke aanwijzing.

We hebben het relevante onderdeel hieronder even voor jullie gekopieerd. Als je het citaat doornemen, zal je merken dat het woord ‘procedural’ – oftewel ‘procedureel’ – enkele keren terugkeert. PlayStation London Studio legt hier dus duidelijk de nadruk op de creatie van procedureel gegenereerde werelden en content. Benieuwd wat dat zal opleveren.

“Use your knowledge of procedural content generation to help deliver efficient, iterative pipelines for generating AAA Environment Art, Materials, and other Art content. [You’ll need to have] good knowledge and experience with Houdini for generating procedural worlds [and experience] developing technical art including procedural content, shaders, tools, and optimization for games.”