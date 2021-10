De echte Trophy hunters onder ons kijken natuurlijk uit naar dat moment dat je eindelijk die Platinum Trophy vrijspeelt, met een mooi geluidje als beloning. Daar hoeft het echter niet bij te blijven, want Andy Serkis – de regisseur van Venom: Let There Be Carnage – heeft recentelijk wel een heel bijzonder filmpje opgenomen.

In de onderstaande video van PlayStation Europa feliciteert Serkis je met het vrijspelen van je Platinum Trophy voor een nog onbekende game. Gezien de acteur zijn nieuwe film aanhaalt, denk je al snel aan Marvel’s Spider-Man 2, zeker als je bedenkt dat Sony de producent is van zowel Venom: Let There Be Carnage als de nieuwe titel van Insomniac Games (die pas in 2023 lanceert). Als we wat meer speculeren, zou het hier zelfs om een nog niet aangekondigde Venom kunnen gaan.

Hoe dan ook, interessanter is misschien wel dat Sony lijkt te willen experimenteren met hoe ze spelers belonen met het behalen van de Platinum Trophy. Nu is het toevallig een aardig woordje van Andy Serkis – en een schaamteloze verwijzing naar z’n film – maar een complimentje van Cory Barlog na het completeren van God of War: Ragnarök zou net zo tof zijn.