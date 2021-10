De Samsung 980 Pro is – net zoals modellen van TEAMGROUP, Crucial en Gigabyte AORUS – één van de SSD’s die je in je PlayStation 5 kunt steken om je opslag uit te breiden. Sommige modellen worden reeds geleverd met de vereiste heatsink, maar dat geldt niet voor de 980 Pro van Samsung.

Tenminste, dat wás het geval. De Koreaanse fabrikant heeft namelijk aangekondigd dat ze een nieuw model van de 980 Pro gaan uitbrengen, die ditmaal wél een heatsink heeft. Met leessnelheden van 7.000MB/s ligt de SSD van Samsung uitermate comfortabel boven de minimale eisen van Sony: 5.500MB/s.

Vanaf 29 oktober moet de SSD verkrijgbaar zijn, met prijskaartjes van $249,99 en $449,99 voor respectievelijke groottes van 1TB en 2TB. Waarschijnlijk zullen de prijzen in Europa niet veel afwijken, maar het is aangeraden om de grotere webwinkels in de gaten te houden voor een eventuele scherpere prijs.