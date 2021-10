Eerder deze week liet Activision vol trots weten dat ze een nieuwe anti-cheat systeem hebben ontwikkeld voor hun Call of Duty-games. Goed nieuws, maar dat wordt gelijk opgevolgd met slecht nieuws. Modern Warzone laat weten dat dit systeem namelijk al is gelekt.

‘RICOCHET Anti-Cheat’ moet er voor zorgen dat gamers die valsspelen in Call of Duty-games snel worden aangepakt. Alleen is dit systeem volgens de eerder genoemde website al gelekt, waardoor er dus maatregelen worden getroffen om ‘RICOCHET’ te omzeilen.

Er is echter een groep die van mening is dat Activision zelf achter dit lek zit en dat ze een ‘dummy’ de wereld in hebben gestuurd. Dit zou dan dienen om gamers die de code hebben aangepast – om te kunnen cheaten – nog gemakkelijker op te sporen.

Als dat niet het geval is, dan is het wel wat pijnlijk dat het systeem al in handen is van kwaadwillenden. Dit is een kleine drie weken voor de beoogde release. Het systeem zal namelijk op 5 november gelijktijdig met Call of Duty: Vanguard worden uitgebracht.