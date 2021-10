Nadat Activision vol trots hun nieuwe RICOCHET anti-cheat systeem had onthuld, werd niet lang daarna duidelijk dat deze hoogstwaarschijnlijk al was uitgelekt en in handen van cheaters/hackers terecht was gekomen. Dit was echter geen grote verrassing voor Activision.

Anonieme bronnen die kennis hebben van het anti-cheat systeem voor Call of Duty, hebben tegenover Vice laten weten dat RICOCHET naar verschillende gamers was gestuurd om het systeem te testen. Activision ging er ook van uit dat de kans groot was dat de software zou uitlekken.

Het gaat echter om een ‘pre-release’ versie en dat zal hackers/cheaters niet heel veel helpen als het volwaardige systeem wordt geactiveerd. Het zal ze hoogstens een kleine voorsprong geven op hackers/cheaters die pas met RICOCHET aan de gang gaan als het anti-cheat systeem eenmaal live is.