Sony PlayStation heeft een beta update uitgerold voor een beperkt aantal gebruikers van de mobiele applicatie. Deze beta versie laat gebruikers toe om screenshots en video’s vanaf de PlayStation 5 naar de app te uploaden en daar te bekijken. Door de update aan te zetten in de applicatie, zal de console automatisch alle nieuwe content die je maakt zelf uploaden.

De data blijft vervolgens 14 dagen in de cloud staan en je kunt in deze tijdspanne doen wat je ermee wilt. Denk zoal aan het online delen via sociale media, downloaden naar je telefoon en meer. De enige beperking die hierop van toepassing is, is dat video’s niet langer dan 3 minuten mogen zijn en dat ze niet in 4K zijn, al wil je ze kunnen uploaden.

De beta update is momenteel enkel voor iOS versies van de applicatie beschikbaar in Canada en Japan, dus wij kunnen het hier niet uitproberen. Maar bij succes zal het ongetwijfeld niet lang duren voordat de update uit beta gaat en iedereen er gebruik van kan maken.