De Call of Duty-games staan de laatste jaren bekend om hun gigantische bestandsgroottes. Het is dan ook logisch dat je er op voorhand al van uit gaat dat dit met het nieuwste deel niet anders zal zijn. Als je de PlayStation 5-versie van Call of Duty: Vanguard gaat kopen, dan zal je vooralsnog prettig verrast worden.

PlayStation Game Size is erachter gekomen wat de bestandsgrootte van Vanguard is en dat is heel mild. De first-person shooter neemt op de nieuwste console van Sony maar 26,646GB in beslag. Dit is wel zonder de day one patch.

Dat de bestandsgrootte zo klein is, komt waarschijnlijk door het gebruik van de Kraken compressietechnologie van de PlayStation 5. Deze techniek werd ook al gebruikt voor Deathloop en Tales of Arise. Het is zodoende goed mogelijk dat de game op de Playstation 4 een stuk groter zal zijn.