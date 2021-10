Wat je ook mag vinden van Electronic Arts, hun games verkopen heel erg goed. Doordat de ontwikkelaar/uitgever steeds groter wordt, gaan ze een nieuwe studio opstarten en als hoofd hebben ze niet de minste persoon aangetrokken.

De man die de nieuwe ontwikkelstudio van EA zal leiden is Marcus Letho. Dit zegt je waarschijnlijk niet veel, maar dit is één van de mensen die de Halo-serie heeft bedacht. Letho had hiervoor zijn eigen studio, die verantwoordelijk was voor Disintegration. Deze titel kwam uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc, maar bleek niet heel succesvol te zijn. Hierdoor moest de ontwikkelaar eerder dit jaar de deuren sluiten.

Er zijn verder weinig details gegeven over de nieuwe studio van Electronic Arts. Het enige wat bekend is, is dat het kantoor zich in Seattle bevindt en dat ze zich zullen richten op first-person shooters. Het is nu dus wachten welke game er gaat komen en of dit een geheel nieuwe IP is of een bestaande franchise.