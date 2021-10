Halloween komt er weer aan en dan kan een bijpassende sale in de PlayStation Store natuurlijk niet ontbreken. Die is inmiddels online gegaan en daarin tref je maar liefst over de 500 games aan die tijdelijk scherper zijn geprijsd.

Al die titels op een rijtje zetten is wat overdreven, daarom hieronder een greep uit het aanbod. Het complete overzicht van alle deals kan je hier in de PlayStation Store vinden. Alle aanbiedingen zijn geldig tot en met 4 november.

Resident Evil Village PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €39,89

Biomutant – Van €59,99 voor €38,99

DOOM Eternal Deluxe Edition – Van €99,99 voor €32,99

DayZ – Van €49,99 voor €29,99

Friday the 13th: The Game – Van €14,49 voor €3,62

Diablo Prime Evil Collection – Van €59,99 voor €41,99

Predator: Hunting Grounds – Van €39,99 voor €19,99

Wasteland 3 – Van €39,99 voor €17,99

Sword Art Online: Alicization Lycoris – Van €69,99 voor €27,99

Hollow Knight: Voidheart Edition – Van €14,49 voor €6,52

Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete-bundel PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €60,29

The Medium – Van €49,99 voor €37,49

The Evil Within – Van €19,99 voor €9,99

The Evil Within 2 – Van €39,99 voor €13,19

XCOM 2 Collection – Van €89,99 voor €17,99

The Wolf Among Us – Van €14,99 voor €5,24

Bloodstained: Ritual of the Night – Van €39,99 voor €19,99

Daymare: 1998 – Van €34,99 voor €10,49

The Walking Dead: The Final Season – Seizoenspas – Van €23,99 voor €11,99

Observer: System Redux – Van €29,99 voor €19,49

The Sinking City PS5 Deluxe Edition – Van €64,99 voor €42,24

Layers of Fear 2 – Van €19,99 voor €4,99

