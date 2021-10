In de Amerikaanse PlayStation Store is er een nieuwe feature geïntroduceerd. Daar is het namelijk nu mogelijk om games te kopen die je met PlayStation Plus gekregen hebt, terwijl je abonnement nog geldig is. Je zult je waarschijnlijk afvragen waarom je een PS Plus-titel zou aanschaffen, als je deze ‘gratis’ kunt spelen. Dit is vooral handig voor als je abbo afloopt, maar daarna wel één of alle games wil blijven spelen.

Als je abonnement bijvoorbeeld op de dag afloopt terwijl er net nieuwe op titels dat moment zijn toegevoegd, dan kan je die games pas kopen als de nieuwe PlayStation Plus games beschikbaar zijn. Je moet dan bijna een maand wachten. Als je één of meerdere titels al hebt aangeschaft op de dag voordat je abonnement afloopt, kan je wel direct verder spelen. Het is een klein ding, maar deze functie ontbrak tot op heden altijd.

Op het moment van schrijven is deze feature nog niet in de Europese Playstation Store gesignaleerd, maar de kans is groot dat het kopen van PS Plus-games ook hier geïntroduceerd zal worden.