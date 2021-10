Of je nu van racen houdt, auto’s om hun schoonheid verzamelt, repareert of tuned: voor elke autoliefhebber is er een ander aspect te noemen waarom hij of zij auto’s zo waardeert. Deze gedachte staat ook centraal in het brein van Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi en daar vertelt hij wat meer over in de onderstaande korte trailer.

In deze video legt hij uit dat meerdere aspecten van de autocultuur aanwezig zullen zijn in Gran Turismo 7 en dat je deze game op meerdere manieren kunt spelen. Deze korte trailer licht deze aspecten toe en zo zien we hier en daar wat nieuwe beelden voorbijkomen.

Heb jij altijd al willen weten wat je te wachten staat in Gran Turismo 7? Kijk dan zeker even de onderstaande trailer.