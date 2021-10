Ben jij soms gefrustreerd met die ‘verdomde noobs’ die telkens in je team terechtkomen? Dan heeft Sony misschien wel dé ideale feature voor jou! Een nieuw patent werd deze week namelijk goedgekeurd onder de naam ‘Spectators Vote to Bench Players in a Video Game’. De naam van de feature spreekt eigenlijk voor zichzelf: toeschouwers (waar je al dan niet invloed op hebt) zouden de macht krijgen om spelers in een bepaalde game uit de game te stemmen indien de prestaties niet goed genoeg zouden zijn.

Hierboven kan je het patent in zijn volledigheid bekijken. Hieruit kunnen we afleiden dat er verschillende stemopties zouden zijn bij het publiek: verwijderen, een waarschuwing sturen, een persoonlijk bericht sturen of gewoon in het spel laten. Gebaseerd op het hoogste aantal stemmen zou er dan actie ondernomen worden. Het stemmen zou bovendien niet gratis zijn, maar zou echt geld of een in-game currency kunnen kosten.

Uiteraard is deze feature momenteel nog geen realiteit en of die er daadwerkelijk zal komen, is momenteel nog een vraag zonder antwoord.