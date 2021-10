Naast Spider-Man 2 heeft Insomniac nog een andere Marveltitel in ontwikkeling voor de PlayStation 5. Tijdens de laatste PlayStation showcase kondigde de studio namelijk trots Wolverine aan, een game waarin de titulaire held – ieders favoriete mutant met een explosief temperament – zijn klauwen naar hartenlust zal mogen botvieren.

Alsof dat nog niet reden genoeg is om enthousiast te zijn, mogen we nu ook melden dat Walt Williams aan het verhaal van deze titel sleutelt. Williams heeft de voorbije jaren meegewerkt aan enkele Star Wars games, maar is vooral bekend als schrijver van Spec-Ops: The Line. En wie die titel gespeeld heeft, weet dat dit het beste doet vermoeden.