Insomniac Games gooide met Marvel’s Spider-Man hoge ogen en ook wij waren erg onder de indruk. De ontwikkelaar maakte onder andere goed gebruik van de licentie en diens vele personages. Het scheelde echter niet veel of ‘Aunt May’ was alleen maar te horen in de game.

Spider-Man comicschrijver Dan Slott werkte samen met Insomniac aan de voormalige PlayStation 4-exclusive. Hij liet tegenover GamesRadar weten dat de ontwikkelaar Aunt May alleen hoorbaar wilde maken in de game door middel van telefoongesprekken en voicemails.

De leeftijd van de tante van Peter Parker zorgde voor problemen om haar visueel te laten zien. Volgens Insomniac zijn personages met rimpels heel erg moeilijk om realistisch te animeren. In dezelfde tijd zouden ze vijf andere figuren kunnen maken.

“They wanted Aunt May to just be a voice on the answering machine or over the phone. In a very early version, they didn’t want Aunt May to even be an NPC. They were telling me the reality of it; according to them, old characters – wrinkly characters – to make them look good and realistic, it takes a big amount of work. Equal to what they could use to create five other characters.”