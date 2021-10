Sony kondigde vorige week een nieuwe State of Play-uitzending aan en die zal vanavond om 23.00 uur plaatsvinden. Deze show zal zo’n 20 minuten duren en draait om updates omtrent reeds aangekondigde titels. Ook worden er wat nieuwe aankondigingen gedaan.

De show zal in vergelijking met de PlayStation Showcase van een poosje terug een stuk minder grootschalig zijn, maar daarom niet minder interessant. We nodigen je dan ook uit om hier op PlaySense mee te kijken. Alle nieuwtjes zullen we uiteraard hier publiceren na aankondiging.