Onlangs lieten we al weten dat Apple Music waarschijnlijk onderweg was naar de PlayStation 5 en de kogel is nu door de kerk. Vandaag is de service op de PlayStation 5 beschikbaar gesteld. Mensen met een abonnement op de service kunnen er direct gebruik van maken via de speciale applicatie die je van Apple Music kan downloaden.

Het gehele aanbod van Apple Music is beschikbaar via de PlayStation 5 en als je clips kijkt, geniet je daarvan in een 4K resolutie. Ook radio ontbreekt niet en je kan natuurlijk zelf playlists aanmaken naargelang je muziekvoorkeur. De applicatie kent een integratie in de PlayStation 5, waardoor je muziek kunt luisteren terwijl je wat anders aan het doen bent. Op een vergelijkbare wijze als Spotify dus.

De applicatie is vanaf de PlayStation interface bereikbaar, maar ook via het Control Center dat naar voren komt als je bijvoorbeeld in-game op de PlayStation knop drukt. Om dan toegang te krijgen dien je enkel even de Music Function kaart aan te klikken.