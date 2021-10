De game Death’s Door is al even verkrijgbaar voor pc en de Xbox Series X|S, maar vanavond is tijdens State of Play ook een PlayStation versie aangekondigd. De game verschijnt voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 en dat op 23 november later dit jaar.

Op de PlayStation 5 kan je van de game genieten in 60fps en de ontwikkelaar heeft de haptische feedback van de DualSense controller in de game verwerkt, waardoor je de game op een geheel andere manier kan ervaren.

Niet bekend met Death’s Door? Check dan hieronder de aankondigingstrailer.