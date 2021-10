Sony heeft alweer een nieuwe sale in de PlayStation Store gelanceerd en dit keer betreft het de november sale. Hoewel het nog geen november is, is de sale dus al live en met bijna 600 games en items in de aanbieding betreft het hier een grote.

We hebben zoals altijd hieronder weer een greep uit het aanbod geplaatst, maar voor het complete overzicht kan je hier terecht. Naast dat er veel games in de aanbieding zijn, kan je ook extra content en seizoenspassen tegen een gereduceerde prijs aanschaffen.

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition – Van €69,99 voor €45,49

Insurgency: Sandstorm – Van €39,99 voor €33,99

Maneater Apex Edition – Van €49,99 voor €34,99

Dying Light: Platinum Edition – Van €49,99 voor €24,99

Horizon Zero Dawn Complete Edition – Van €19,99 voor €9,99

Assetto Corsa Competizione – Van €39,99 voor €19,99

Batman: Arkham Knight – Van €19,99 voor €12,99

Batman: Arkham Knight Season Pass – Van €19,99 voor €4,99

Descenders – Van €21,99 voor €8,79

Need for Speed: Payback – Van €29,99 voor €5,09

Injustice 2 – Standard Edition – Van €19,99 voor €12,99

Assassin’s Creed: Unity – Van €29,99 voor €8,99

PAW Patrol De Film: Avonturenstad heeft je nodig – Van €39,99 voor €31,99

Skater XL – Van €39,99 voor €29,99

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – Van €29,99 voor €5,99

DIRT 5 PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €27,99

Secret Neighbor – Van €19,99 voor €11,99

Undertale – Van €14,99 voor €10,04

Judgment – Van €29,99 voor €17,99

Assetto Corsa – Van €29,99 voor €5,99

Bus Simulator – Van €39,99 voor €17,99

VIRTUAL RICK-ALITY – Van €29,99 voor €11,99

SnowRunner – Premium Edition – Van €59,99 voor €35,99

Scarlet Nexus PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €41,99

Paw Patrol is niets te dol! – Van €39,99 voor €19,99

NASCAR Heat 5 – Van €19,99 voor €6,59

NASCAR Heat 5 – Ultimate Edition – Van €29,99 voor €11,99

NASCAR Heat 5 – Ultimate Pass – Van €19,99 voor €7,99

Goat Simulator – Van €9,99 voor €2,49

