De enorme populariteit van de PlayStation 4 was niet te ontkennen tijdens de vorige consolegeneratie. De populaire console van Sony wist telkens te imponeren met de hoge verkoopcijfers, maar dat liedje lijkt nu ten einde te lopen, wat blijkt uit een fiscaal verslag van Sony.

Van juli tot september zijn er immers in totaal slechts 200.000 consoles verkocht, waardoor het totale aantal verkochte consoles nu op 116,6 miljoen staat. In diezelfde periode zijn er echter wel zo’n 3,3 miljoen PS5-consoles verkocht, waardoor de PS5 de dominante console is geworden, ondanks de enorm schaarse voorraad. De PS5 is bovendien backwards compatible met (bijna) alle PS4-content, dus het is enigszins logisch dat er nu nog weinig PS4-consoles verkocht worden.

Of Sony nog lang zal inzetten op de productie van PS4-consoles is nu de vraag. In het verleden is al gebleken dat Sony relatief snel de overstap maakt naar hun nieuwe consoles en hierbij hun oudere consoles ‘achterlaat’. Gezien de huidige situatie kunnen we echter moeilijk inschatten wat er in de toekomst zal gebeuren. De toekomst zal het moeten uitwijzen…