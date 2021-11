Heb je Guardians of the Galaxy nog niet in huis gehaald of ben je nog aan het twijfelen op welk platform de game het beste speelt? Blijf dan nog even hangen, want de heren bij Digital Foundry hebben alle technische details van Eidos Montréals nieuwste game opgeduikeld.

De techneuten hebben de game op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S onder handen genomen en de conclusie is duidelijk: Guardians of the Galaxy komt het beste uit de verf als je de game in de Quality modus speelt. Deze optie zorgt op de krachtigere consoles voor een resolutie van 4K die vastgezet is op een framerate van 30 frames per seconde.

De Performance modus schroeft de resolutie echter flink terug – naar 1080p – om zo 60fps te bereiken. Digital Foundry stelt echter dat deze modus behoorlijk inconsistent kan zijn en voor een schokkerige ervaring kan zorgen. Tevens zijn er in de Performance modus andere grafische effecten naar beneden gehaald, zoals verbeterde schaduwen, flora en anti-aliasing.