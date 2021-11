Review | Mario Party Superstars – Zo goed als alle bekende franchises van Nintendo zijn al gepasseerd op de Switch en van een aantal van hen is er ook al een tweede titel onderweg. Super Mario Party kwam in 2018 uit voor de Switch en nu is Mario Party Superstars aan de beurt. Dit is een nieuw deel in de serie, maar het is niet een geheel nieuwe game. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van het beste wat de eerste tien titels in de franchise te bieden hebben, maar dan met moderne graphics. Mario Party Superstars is dus meer een ‘greatest hits’-compilatie. Op papier een slimme keuze, want nieuwkomers kunnen van het beste wat de serie te bieden heeft genieten en degene die bekend zijn met de serie, kunnen weer oude herinneringen ophalen.

Wat is Mario Party?

Voor de (twee?) gamers die nog niet bekend zijn met de Mario Party-reeks, nog even een korte omschrijving van wat voor soort titels dit zijn. In Mario Party krijg je verschillende bordspelen te spelen, die zijn overgoten met een Mario-sausje. Met elke speelbeurt gooi je met een dobbelsteen en ga je het gegooide aantal qua stapjes vooruit. De vakjes waar je op terecht komt, hebben verschillende eigenschappen. Zo kan je bijvoorbeeld gouden munten krijgen, items om je te helpen bemachtigen of zelfs munten verliezen. Nadat ieder zijn speelbeurt heeft gehad, wordt er een minigame gespeeld.

Er zijn verschillende minigames en deze variëren van waar iedereen tegen elkaar strijdt tot één iemand tegen de rest. De winnaar(s) krijgen gouden munten als beloning. Deze munten kun je gebruiken om bijvoorbeeld items te kopen die je een voordeel geven, zoals met twee of drie dobbelstenen gooien of de mogelijkheid om je plek te ruilen met een andere speler. Zorg er wel voor dat je altijd genoeg munten op zak hebt, want het belangrijkste wat je hiermee kunt kopen is een gouden ster. Deze is te vinden op maar één vakje op elk bord. Uiteindelijk wint degene die aan het eind van de rit de meeste sterren heeft verzameld. Superstars biedt als extra dat je ook munten krijgt na elk voltooid spel, die je kan gebruiken om een encyclopedie vrij te spelen die je meer over de serie doet vertellen.

Uren speelplezier

Zoals je in de intro al hebt kunnen lezen, is Mario Party Superstars een compilatie van wat volgens Nintendo het beste is wat de franchise te bieden heeft. Over het algemeen genomen is dat inderdaad zo. De game bevat vijf speelborden en honderd minigames, en deze zorgen voor vele uren aan speelplezier. De vijf borden zijn qua complexiteit heel verschillend en daardoor is er voor een ieder wat wils. De minigames zijn zeer gevarieerd en voor het grootste gedeelte leuk om te spelen en – nog belangrijker – om dit vaker te doen. Er zijn enkele minigames die minder goed uit de verf komen, maar die zijn op één hand te tellen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de balans wat oneerlijk is of doordat het teveel van geluk afhangt en niet van jouw skills, wat voor de meeste minigames geldt. Gamers die bekend zijn met de franchise zullen extra plezier beleven, omdat het een waar feest van herkenning is.

Pret, pret en nog eens pret

Net als de eerdere delen kan je Mario Party Superstars zowel alleen als met vrienden/vriendinnen spelen. Als je alleen speelt biedt de game goed vermaak. Het is wel aan te raden om de moeilijkheidsgraad van je tegenstanders op ‘Hard’ of ‘Master’ te zetten, om echt wat tegenstand te hebben. Je ziet nog wel heel af en toe dat je tegenstanders onlogische keuzes maken, maar over het algemeen is de singleplayer leuk. De meeste pret zit hem echter in de multiplayer. Dat is natuurlijk logisch, want daar is de game op gericht. Hier zorgt de onvoorspelbaarheid van je opponenten en verhoogde competitiedrang, in combinatie met de leuke en gemakkelijk te leren minigames, voor een haast perfecte multiplayer ervaring.

De multiplayer is dan wel heel erg vet, alleen heb je niet altijd vrienden/vriendinnen over de vloer. Gelukkig kan je het spel ook online spelen. Zo kan je nog steeds genieten van het sterkste punt van de serie. Het speelplezier wat de multiplayer biedt wordt in het online gedeelte alleen regelmatig dwars gezeten. Dit komt door de netcode die verplicht dat alle vier de spelers een perfecte verbinding moeten hebben. Als dat zo is, dan is er niets aan de hand. Is er één die een iets mindere verbinding heeft, dan gaat dit voor problemen zorgen. Dit resulteert bijvoorbeeld in lang moeten wachten tot iemand zijn beurt afmaakt, lag tijdens minigames, of dat de online match wordt afgebroken. Het spel wordt dan niet stopgezet, maar je tegenstanders worden overgenomen door de CPU. Je kunt dus niet meer verder spelen tegen je menselijke tegenstanders. Dit geeft een flinke deuk aan een op papier prima toevoeging.

Tv of handheld?

Gamers die bekend zijn met de serie weten dat sommige minigames in split-screen of zelfs ‘4-way split-screen’ worden getoond. Het is dan ook logisch dat je denkt dat je Mario Party Superstars beter op je tv kunt spelen, aangezien het scherm van de Switch niet heel groot is. Toch is dit niet het geval, ook in handheld is het allemaal overzichtelijk genoeg. Op grafisch gebied hoef je ook niets te missen, zowel in ‘tv mode’ als in ‘handheld mode’ krijg je de maximale resolutie wat de Switch kan produceren te zien, dus 1080p op je tv en 720p in handheld. Op de framerate wordt ook niet bezuinigd, dus hoe je het spel ook speelt, je geniet van een soepele 60 frames per seconde.