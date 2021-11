Vorige week begon de november sale in de PlayStation Store en die is nog altijd beschikbaar om even te checken op mooie deals. In aanvulling daarop is er nog een andere sale live gegaan en dat betreft de retro en remasters sale, die ruim 100 games in de aanbieding heeft.

Zoals gebruikelijk hebben we hieronder weer een greep uit het aanbod en voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht. De korting kan oplopen tot maar 80% en er zitten zeker mooie deals tussen.

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Van €39,99 voor €15,99

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Van €39,99 voor €19,99

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,99 voor €13,99

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – Van €39,99 voor €14,79

God of War III Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Saints Row: The Third Remastered – Van €39,99 voor €13,99

Metro 2033 Redux – Van €19,99 voor €2,99

NEO: The World Ends with You – Van €59,99 voor €41,99

Gravity Rush™ Remastered – Van €29,99 voor €14,99

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle – Van €39,99 voor €17,99

MediEvil Digital Deluxe Edition – Van €39,99 voor €19,99

The Warriors – Van €14,99 voor €8,99

Tearaway Unfolded – Van €19,99 voor €9,99

FoxyLand 2 – Van €5,99 voor €2,39

Tropico 5 – Complete Collection – Van €34,99 voor €13,99

The Alliance Alive HD Remastered – Van €49,99 voor €19,99

Super Destronaut DX – Van €4,99 voor €1,99

ADK DAMASHII – Van €14,99 voor €3,74

FU’UN SUPER COMBO – Van €14,99 voor €3,74

Zotrix – Van €9,99 voor €1,49

Monkey King: Master of the Clouds – Van €4,99 voor €1,24

Super Blood Hockey – Van €14,99 voor €8,24

Straimium Immortaly – Van €11,99 voor €4,19

Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Via onze partner KaartDirect.nl kun je hier op een gemakkelijke en snelle wijze je PSN-tegoed aanvullen.