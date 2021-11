De laatste game die Hangar 13 heeft gemaakt was de remake van de originele Mafia. Dit volgde op het derde deel, dat in 2016 is uitgebracht. Volgens bekend journalist Jason Schreier waren ze sinds 2017 ook bezig met een geheim project en deze game is nu geschrapt.

Take-Two Interactive heeft onlangs de financiële cijfers van het afgelopen kwartaal bekendgemaakt. Toen lieten ze ook weten dat zij 53 miljoen dollar verloren hebben door het stopzetten van de ontwikkeling van een onaangekondigde titel. Schreier laat via een artikel op de website van Bloomberg weten dat het gaat om de game met de codenaam ‘Volt’, die werd gemaakt door Hangar 13.

De game zou geschrapt zijn doordat er meerdere keren opnieuw is begonnen, maar het technisch maar niet goed zat. De pandemie gooide nog eens extra roet in het eten. Details over de game hebben we niet gekregen, maar 2K bevestigde bij navraag door Kotaku dat het project inderdaad geschrapt is.

“Hangar 13’s latest project was creatively ambitious and exciting. When we pursue new intellectual properties, we occasionally may encounter situations that call for cancellation. We encourage our teams to pursue their passions and take creative risks, balanced against prudent commercial and financial decisions and our unwavering commitment to delivering the best entertainment experiences. We have full confidence in Hangar 13’s leadership and development team and believe that they can and will deliver critical and commercial successes in the future. Hangar 13’s leadership is working closely with 2K to ensure that Hangar 13 team members continue to do meaningful work, either as part of Hangar 13 or on one of our other development teams.”