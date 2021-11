Met enige regelmaat worden er nieuwe games aan GeForce Now toegevoegd en dat is nu in november niet anders. Het betreft dit keer zelfs een vrij grote update, want er zullen 17 nieuwe games aan de service worden toegevoegd.

Dit gaat in etappes, waarvan er deze week vier beschikbaar zijn gesteld. De overige 13 titels zullen later deze maand volgen. Het complete aanbod voor november is als volgt.

Deze week

Recipe For Disaster (nieuwe game launch op Steam)

Let’s Build a Zoo (nieuwe game launch op Steam en de Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

Later in november