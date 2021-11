Sony heeft eerder dit jaar verschillende ontwikkelaars overgenomen, zo werden Nixxes, Bluepoint Games en Housemarque bij PlayStation Studios gevoegd. Daar stoppen ze niet, want Sony blijft altijd de ogen openhouden voor nieuwe kansen en die zagen ze in uitgever Devolver Digital. Dit echter wel op een ietwat andere manier.

Devolver Digital is nog altijd een onafhankelijke uitgever, maar wel heeft Sony een minderheidsaandeel in het bedrijf gekocht. Het bedrijf is sinds kort actief op de Britse aandelenmarkt en de waarde wordt op 1 miljard dollar geschat. Sony heeft gelijk meegedaan door een aandeel van 5% in het bedrijf te kopen.

Dat Sony dit doet is op zich niet gek, aangezien Devolver Digital succesvol is met indiegames en dat is nu net waar Sony in de afgelopen jaren best behoorlijk op in heeft gezet. Wat de verdere plannen van Sony zijn is niet bekendgemaakt.