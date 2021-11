Een maand na de eerste trailer pakt Sony uit met een tweede vooruitblik op Resident Evil: Welcome to Raccoon City. De onderstaande teaser is kort, maar krachtig en toont nog maar eens dat de makers vastberaden zijn om trouw aan de games te blijven. Herkenbare personages, locaties die onmiddellijk nostalgische gevoelens oproepen… Laat deze maar komen!