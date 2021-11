Electronic Arts zag het levenslicht in 1982 en heeft daardoor een groot aantal verschillende franchises op z’n naam staan. Volgens insider Tom Henderson gaat de Amerikaanse ontwikkelaar/uitgever wederom één van hun oudere series een tweede leven geven.

We weten dat Electronic Arts al bezig is met een remake van Dead Space en een nieuw deel van Skate. Als we Henderson mogen geloven zal er nog een oude franchise nieuw leven ingeblazen worden. De vraag is nu alleen welke serie dat zal zijn?

EA heeft een paar franchises die je regelmatig voorbij ziet komen in de comments als het gaat om series die gamers graag weer terug zien keren. Dit zijn bijvoorbeeld SSX, Burnout en Fight Night. Welke oude serie van Electronic Arts zien jullie graag weer wederkeren?