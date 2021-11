Vandaag wordt de zoveelste uitgave van The Elder Scrolls V beschikbaar gesteld, maar de meeste fans zitten vooral op het zesde deel te wachten. Van deze groep zal nog heel veel geduld worden gevraagd, want The Elder Scrolls VI zal niet op korte termijn verschijnen. Bethesda heeft nu de reden gegeven waarom dat zo is.

Todd Howard van Bethesda heeft aan IGN verteld dat na Skyrim, The Elder Scrolls Online een prima nieuw deel was die voor lange tijd mee zou kunnen gaan. Hierdoor kon de ontwikkelaar zich gaan richten op andere dingen, zoals Fallout 4 en Fallout 76. Daarna wilde Bethesda eindelijk eens een geheel nieuwe IP maken en dat werd Starfield. Met dit project zijn ze nu nog druk bezig.

“And we felt pretty good with where Elder Scrolls was as a franchise, particularly with Elder Scrolls Online, that now was the time we could do Starfield. We’d wanted to do something else for a long time and play in a new universe. Well, if not now—I’m going back in time, we started it right after Fallout 4, so 2015, end of it—if not now, when? And it felt like the when, if we didn’t do it then, the when could be never.”