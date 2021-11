Review | Battlefield 2042 – Een half jaar en drie previews verder, maar Battlefield 2042 is dan eindelijk in ons midden. Tenminste, nog niet helemaal. Alleen bij specifieke pre-orders of als EA Play Pro-abonnee, kun je vanaf 12 november met de volledige game aan de slag. Electronic Arts heeft werkelijk alles op alles gezet om iedereen van Battlefield 2042 te overtuigen. Dat is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Het laten vallen van de campagne en de nadruk op live-service kreeg veel kritiek. Daarentegen heeft de kleinschalige Hazard Zone modus onze interesse gewekt en lijkt ook de nieuwe Portal modus een ‘liefdesbrief’ aan de Battlefield fans te zijn. Dat enthousiasme werd echter weer getemperd door de de gebrekkige kwaliteit van de open beta. Maar goed, volgens DICE zou alles voor de release in orde zijn en of dat daadwerkelijk zo is gaan we je nu vertellen.

Een totale oorlog in de toekomst

Nu de campagne is komen te vervallen, is het verhaal ook naar de achtergrond geschoven. Als je de game opstart, krijg je een intro te zien die de setting uit de doeken doet. In de toekomst staan de Verenigde Staten en Rusland elkaar naar het leven. Het conflict wordt echter uitgevochten door No-Pats, thuisloze mensen wiens landen zijn ingestort en die zich nu verhuren aan beide partijen voor een toekomst. In ‘All-Out Warfare’ vind je de populaire Conquest en Breakthrough modi terug en bij de start van ieder potje, wordt er een klein beetje achtergrondinformatie gegeven, maar er is geen sprake van een narratieve ervaring. Ongeacht welke van de twee modi je speelt, hier vind je de typische Battlefield gameplay terug waar de serie zo bekend om staat. Daarnaast speel je nu op de grootste maps ooit in de serie.

Dat klinkt als marketing praat, maar zodra jij je eerste stappen in de sneeuw op de map Breakaway in Antarctica zet, weet je dat er geen van woord gelogen is. De schaal van de slagvelden, waar er in totaal zeven van zijn, is ongekend. Maar liefst 128 spelers nemen het tegen elkaar op en dankzij slim ontworpen clusters, zit je nooit om actie verlegen. Voor de PlayStation 4 en Xbox One is dat aantal wel teruggeschroefd naar 64 spelers en ook al speel je op dezelfde maps, het speelveld is kleiner gemaakt. Laat dat echter de pret niet drukken, want ook dan speelt het nog heerlijk weg. Battlefield 2042 is namelijk veel toegankelijker geworden. Zo kun je nu, zolang de voorraad strekt, op ieder moment een voer-, vaar- of vliegtuig met je tablet bestellen. Verder kun je dankzij het nieuwe Plus System in real-time je wapens aanpassen.

Die flexibiliteit is hard nodig, want de slagvelden zijn erg dynamisch. Hourglass speelt zich in Doha af, dat in Qatar ligt. Het kan zomaar gebeuren dat jouw bikkelharde strijd om een controlepunt wordt verstoord door een enorme zandstorm. Op de map Kaleidoscope vecht je in een futuristisch ogende omgeving vol wolkenkrabbers. Je kunt hier relatief veilig op het dak als sluipschutter huishouden, maar dat kan abrupt ten einde komen als er ineens een enorme orkaan komt aanzetten. Het scheelt dat je nog steeds over een parachute beschikt en dus makkelijk naar beneden kunt springen. Daarnaast zijn er overal ziplines te vinden om je snel te verplaatsen of je pakt gewoon ouderwets de lift. Die onvoorspelbaarheid en conflicten tussen infanterie en voer- of vliegtuigen zet de typische Battlefield gameplay nog beter in de verf.

Verbeterd en afgeslankt

Dat geldt ook voor de verbeteringen die DICE naar aanleiding van de kritiek op de open beta heeft doorgevoerd. Zo was het erg moeilijk om vriend van vijand te onderscheiden, maar dankzij een aangepaste grafische interface hebben we daar nu geen last meer van. Daarnaast is de in-game communicatie weer terug van weggeweest. Je kunt dus met een druk op de knop je squad informeren. Verder is het ping-systeem (waarmee je onder meer locaties en vijanden kunt aanduiden) onder handen genomen en is de ‘Big Map’ weer beschikbaar. Hiermee kun je een overzicht van het slagveld oproepen om te zien waar je squad is en welke objectives aandacht behoeven. Tot slot krijg je nu ook een indicatie wanneer een granaat naar je wordt gegooid, iets wat een groot gemis was gedurende de open beta en tot veel ergernis leidde.

Tot zover de toevoegingen, echter hebben we na vele uren spelen ook gemerkt dat er een aantal dingen ontbreken, die we wel in een Battlefield game hadden verwacht. Dat begint gelijk bij hoe je personage over het slagveld beweegt. Rollen, gebukt rennen, naar links of rechts leunen en op je rug over de grond achteruit kruipen zit er niet meer in. De bekende takedowns zijn niet langer in first-person en je kunt geen fortificaties meer bouwen. Daarnaast zie je niet hoeveel schade je doet zoals bijvoorbeeld in Battlefield 1. Verder krijg je geen informatie te zien of er hospik in de buurt is en het traditionele scorebord ontbreekt. Het grootste gemis is echter de destructie waar de serie zo bekend om staat. Het is wel degelijk aanwezig, maar in vergelijking met voorgaande games is het qua intensiteit behoorlijk teruggeschroefd.

Specialists en Hazard Zone

Zoals inmiddels bekend vervangen de nieuwe Specialists de vertrouwde klassen uit eerdere Battlefield games. Door het loslaten van vaste klassen heb je veel meer de vrijheid om je personage op jouw speelstijl af te stemmen. De bekende archetypen van Assault, Recon, Scout en Support blijven wel bestaan, maar hoe je die precies invult bepaal je zelf. Uiteraard moet je veel opties eerst vrijspelen, maar DICE was zo aardig om ons direct toegang tot alles te geven. Wellicht heb je het nieuws gelezen dat het aantal wapens drastisch minder is, echter merk je daar tijdens het spelen niets van. Er zijn voldoende mogelijkheden om een gevarieerde loadout samen te stellen en de aanwezige wapens kun je ook aanpassen met bijvoorbeeld een geluidsdemper of een ander vizier. Daarnaast is de zogenoemde ‘gunfeel’ uitstekend met wapens die lekker wegschieten en voldoende overtuigen. Je komt tijdens het spelen dan ook zeker niets te kort.

In ‘All-Out Warfare’ bieden de nieuwe Specialists zeker meerwaarde, vooral als je in een squad zit met bekenden en goed samenspeelt. Het is echter in de nieuwe Hazard Zone modus dat de Specialists echt tot hun recht komen. In korte intense potjes moet je in een squad van vier data drives zien te bemachtigen en op één van de twee extractie momenten de map succesvol verlaten. Als dat lukt, verdien je geld waarmee je wapens en uitrusting kunt kopen. Daarnaast krijg je het geld dat je hebt gespendeerd terug. Ga je dood of haal je het einde niet, dan ben je gelijk alles kwijt, maar je krijgt wel geld voor het doden van andere spelers of NPC’s. Hazard Zone is namelijk een combinatie van PvP en PvE. Denk aan een mengelmoes van Escape from Tarkov, Counter-Strike en de beste momenten uit PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Om een voorbeeld te geven: na de eerste paar potjes te zijn afgedroogd, zijn we op Discord tactieken gaan doornemen (VOIP zit nog niet in de game). Het is erg belangrijk om af te spreken wie wat meeneemt, anders kun je het al snel schudden. Daarom hadden we besloten snel de makkelijkste data drives te claimen om daarna direct voor de eerste extractie te gaan. Met één sluipschutter op het dak, kon de ander met zijn drone vijanden in kaart brengen en zorgden de overige twee voor munitie en ondersteuning. Met deze tactiek hebben we meerdere vijandelijke teams kunnen uitschakelen. Iedereen moet dan echter nog zijn vlucht zien te halen, wat intense gevechten oplevert. Zelfs al haal je het vliegtuig, ben je nog niet veilig totdat je daadwerkelijk in de lucht ben. Een goed gemikte granaat heeft ons dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

Portal, een ‘liefdesbrief’ aan de Battlefield fans

In onze Battlefield Portal preview zijn wel al uitgebreid op de mogelijkheden van deze krachtige toolbox ingegaan, dus dat gaan we hier niet opnieuw herhalen. Jullie willen natuurlijk weten hoe het speelt en in de eerste instantie maakt het geen indruk. We hebben VIP Fiesta en Rocket Jumpers ervaren. Bij de eerste moet je de VIP van het andere team vermoorden en bij de tweede heeft iedereen een bazooka met maar één raket. Om weer munitie te krijgen moet je vijf keer in de lucht springen en anders kun je elkaar alleen nog met messen te lijf gaan. Tot slot hebben we nog een Free-for-All gedaan, wat door de complete chaos totaal niet lekker wegspeelde en waarbij vooral het geluid erg stoort. Ongeacht de afstand lijkt het alsof vijanden direct naast je lopen, waardoor je moeilijk kunt plaatsen waar het gevaar vandaan komt. Overigens is het audiodesign in de game erg degelijk, maar het niveau van Battlefield 1 wordt niet gehaald.

Die teleurstelling verdween echter als sneeuw voor de zon dankzij de Portal Classic Experiences. De beste content uit Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 en Battlefield 3 is volledig opnieuw gemaakt zodat er volop mee geëxperimenteerd kan worden. Je kunt echter ook gewoon zowel Conquest als Rush spelen, precies zoals je dat van de originele games gewend bent. Met andere woorden: In Battlefield Portal kun je die oudere games opnieuw ervaren, maar dan in veel meer detail. We hebben onze ogen uitgekeken op maps zoals El Alamein, Valparaiso en Caspian Border. Dat is pas de helft van het aanbod, want in totaal zijn er zes specifieke Portal maps. Alle drie de games spelen heerlijk weg en zorgen ervoor dat Portal een geweldige toevoeging is. De experimentele modi mogen dan nog niet overtuigen, de toekomst ziet er erg rooskleurig uit voor dit community-gedreven platform.

Instabiele framerate, lag en bugs

In de preview van Battlefield 2042 hebben we onze zorgen geuit over de gebrekkige optimalisatie en de instabiele framerate. Sindsdien heeft DICE constant benadrukt dat het om een oudere build van de game gaat en dat de huidige build, die jullie ook te spelen krijgen, een stuk beter draait. Het goede nieuws is dat de game zeker een stuk beter draait, echter is het nog steeds niet positief te noemen. Wederom viel het op ons systeem (GeForce GTX 1060, Intel i7 7700K, 16GB RAM) niet mee om de framerate (die uncapped is) op een 2K-resolutie constant te houden, zelfs niet wanneer je alles grafisch lager instelt. Bij ons wisselde dat van rond de 50fps tot onder de 30fps. De technische ondersteuning van DICE had het er maar druk mee op Discord. Meerdere journalisten, met uiteenlopende systemen, slaagde er maar niet in om de game stabiel te laten draaien, ongeacht hoe krachtig hun hardware is.

Op zich valt daarmee te leven, echter gooide de aanhoudende lag bij ons flink roet in het eten. Zelfs met lage ping van onder de 50 ms, was de game bij vlagen onspeelbaar. Nu werd hier in mindere mate melding van gemaakt, dus mogelijk gaat het om geïsoleerde problemen. Het was voor ons echter moeilijk raak schieten, als het beeld zelfs op rustige momenten stottert en tegenstanders over de map flitsen. Verder zijn de bugs nog alom aanwezig. Denk hierbij aan voertuigen of stukken decor die in de lucht zweven, animaties die niet correct werken en heel veel clipping issues. Dat laatste uit zich onder meer in een bug, waarbij je door de map valt nadat je dood bent gegaan en opnieuw mee wilt doen. Tot slot zijn er ook diverse matchmaking problemen, echter wordt daar aan gewerkt en naarmate de tijd verstreek, ging dat steeds beter.

Gereviewd op: Pc.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.