De PlayStation 5 is net zoals de Xbox Series X als sinds de release moeilijk te krijgen vanwege aanhoudende chiptekorten. Het zal ook nog wel even duren voordat de console beter verkrijgbaar is. Dat blijkt eens te meer uit een bericht van Bloomberg. De site meldt dat Sony de productieverwachting heeft teruggeschroefd.

Aanvankelijk was het de bedoeling om meer dan 16 miljoen consoles te produceren voor het einde van maart 2022. Dit doel is nu bijgesteld naar ongeveer 15 miljoen consoles. Hierdoor zal de console nog wat moeilijker te verkrijgen zijn en het doel van 14.8 miljoen verkopen voor eind maart 2022 wordt hiermee ook steeds lastiger.

Als een grote verrassing komt dit niet. Nintendo zit in hetzelfde schuitje en liet onlangs weten dat ze minder consoles verwachten te produceren dan vooraf geanticipeerd.