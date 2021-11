Volgende maand staat The Game Awards 2021 op het programma en in tegenstelling tot vorig jaar is het nu weer een ‘fysieke’ show. Er wordt ook weer groots uitgepakt, want er zullen tussen de 40 en 50 games voorbij komen.

Geoff Keighley heeft op de website van Epic Games meer verteld over The Game Awards 2021. Keighley is blij dat er weer een ‘normale’ show kan worden georganiseerd, want dan kan een meer gevarieerd programma worden aangeboden aan de kijkers.

Toch zal de show draaien om (nieuwe) games en zo zullen er 40 á 50 titels voorbij komen. Daar zullen ook wat nieuwe aankondigingen tussen zitten. Volgens Keighley zal dat aantal in de dubbele cijfers lopen.