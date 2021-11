Op 30 november zal Spider-Man zijn opwachting maken in Marvel’s Avengers. Daarmee krijgen spelers van de game op de PlayStation exclusieve content, aangezien dit personage niet naar andere platformen komt. Spider-Man heeft zich tot op heden nog niet in de game getoond, dus het was even afwachten hoe deze held uit de verf zou komen.

Nu de release dichterbij komt, heeft Crystal Dynamics een trailer uitgebracht en daarin zien we Spidey voor het eerst in actie. De trailer laat niet echt veel gameplay zien, maar het geeft wel een goede indruk van de vibe en de rest van de Avengers ontbreken natuurlijk niet.

Check de eerste trailer hieronder en noteer 30 november in de agenda.