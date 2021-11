Het is vandaag precies een jaar geleden dat de PlayStation 5 officieel gelanceerd werd in de Verenigde Staten. Dat geeft een goede reden voor Jim Ryan, CEO, om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Zo stelt de baas van PlayStation dat er inmiddels meer dan 360 games voor de PlayStation 5 zijn verschenen en dat er nog veel meer aankomt.

Op dit moment zouden er meer dan 25 games in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 5 en dat is dan bij PlayStation Studios zelf. Dit zullen dus voornamelijk exclusieve games voor het platform zijn, waardoor we de komende jaren zeker niet zonder grote titels van Sony zullen komen te zitten.

Verder deelde Ryan nog wat statistieken. Zo hebben gamers op de PlayStation 5 gezamenlijk meer dan 4.6 miljard uur gespeeld en de top tien van meest gespeelde games in het afgelopen jaar op basis van uren is het volgende:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed: Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Tot slot geeft Ryan aan dat Sony begrip kan opbrengen voor de frustraties omtrent de tekorten. Hij verzekert iedereen dat Sony zijn uiterste best doet om zoveel mogelijk consoles te verschepen.