Take-Two is het bedrijf dat onder andere de Grand Theft Auto-serie uitgeeft en diens CEO heeft laten weten welke titels van hun label een lang leven beschoren zijn. Strauss Zelnick gaat zelfs zo ver dat deze games net zo lang mee zullen gaan als James Bond.

James Bond gaat al meer dan 50 jaar mee en volgens Zelnick zal in ieder geval Grand Theft Auto dit gaan evenaren. Als deze voorspelling uitkomt, dan zal GTA in 2047 nog steeds worden uitgegeven. Andere series die de CEO van Take-Two in dezelfde categorie als GTA plaatst, zijn Red Dead Redemption en NBA 2K.

Zelnick denkt dat er nog drie franchises net zo lang mee kunnen gaan als James Bond, maar dan moet de kwaliteit van deze games wel hoog blijven. Dit zijn Borderlands, Civilization en BioShock.