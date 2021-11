Aan sales in de PlayStation Store geen gebrek, want de laatste tijd gaat er vrijwel elke week eentje van start. Zo ook nu de PlayStation Indies sale, die korting geeft op meer dan 1200 titels. Het betreffen hier zowel kleine als grote games, alsook diverse uitbreidingen voor allerlei titels.

De korting kan oplopen tot maar liefst 80%, wat het zeker de moeite waard maakt om even door te spitten. Om dat te doen kan je in het complete overzicht hier in de PlayStation Store terecht. Hieronder een greep uit de aanbiedingen van de PlayStation Indies sale.

Project Winter – Van €16,99 voor €11,04

Crysis Remastered Trilogy – Van €49,99 voor €39,99

Crysis 3 Remastered – Van €29,99 voor €23,99

Crysis 2 Remastered – Van €29,99 voor €23,99

HAJWALA – Van €14,99 voor €8,99

CRICKET 19 – Van €29,99 voor €14,99

Encodya – Van €29,99 voor €20,99

FlatOut 4 – Total Insanity – Van €19,99 voor €4,99

Nickelodeon Kart Racers – Van €29,99 voor €7,49

The Hong Kong Massacre – Van €16,99 voor €5,94

Goat Simulator DLC Bundle – Van €21,99 voor €5,49

Island Flight Simulator – Van €19,99 voor €13,99

Taxi Driver – The Simulation – Van €14,99 voor €10,49

Guns Gore and Cannoli 2 – Van €12,99 voor €6,49

Tools Up! – Van €19,99 voor €7,99

A Gummy’s Life – Van €19,99 voor €14,99

Crisis VRigade 2 – Van €19,99 voor €10,99

ISLANDERS: Console Edition – Van €4,99 voor €3,74

Realpolitiks New Power – Van €24,99 voor €2,49

Hoa – Van €14,99 voor €8,99

Knights and Bikes – Van €20,99 voor €11,54

Traffic Jams – Van €19,99 voor €14,99

Mijn Paardenwereld 2: Een nieuw avontuur – Van €24,99 voor €7,49

Guns, Gore and Cannoli – Van €9,99 voor €4,99

3D MiniGolf – Van €24,99 voor €17,49

Pathologic 2 – Van €34,99 voor €12,24

The Unicorn Princess – Van €29,99 voor €10,49

Operation: Tango – Van €16,99 voor €11,89

Flat Heroes – Van €9,99 voor €2,49

We Were Here Together – Van €12,99 voor €6,49

Kitaria Fables – Van €19,99 voor €14,99

Sky Force Reloaded – Van €9,99 voor €5,99

Children of Morta: Complete Edition – Van €26,99 voor €13,49

Pumped BMX + – Van €9,99 voor €1,99

Strategic Mind Bundle: Blitzkrieg & The Pacific – Van €49,99 voor €34,99

Beyond Blue – Van €19,99 voor €13,99

The Fisherman – Fishing Planet – Van €59,99 voor €14,99

We Happy Few – Van €69,99 voor €10,49

Overpass – Van €59,99 voor €14,99

