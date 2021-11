Afgelopen september werd de PlayStation console-exclusive Kena: Bridge of Spirits uitgebracht. Deze game kon je destijds alleen digitaal aanschaffen, maar er werd al aangegeven dat er later nog een fysieke versie zou verschijnen. Deze zal vanaf morgen in je favoriete winkel te vinden zijn.

De fysieke versie van Kena: Bridge of Spirits komt alleen voor de PlayStation 4 en 5 uit en wordt als ‘Deluxe Edition’ uitgegeven. Deze bevat natuurlijk de disc met daarop de game, plus een aantal extra’s. Deze zijn als volgt:

Gouden skin voor je Rot

Unieke feesthoedjes voor je Rot

Unieke staf voor Kena

Retail exclusieve stickervel

Digitale soundtrack

Voor de fysieke versie van Kena: Bridge of Spirits moet je €49,99 betalen. Heb je onze review van deze titel gemist, check die dan hier.