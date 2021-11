Embracer Group heeft dit jaar flink wat ontwikkelaars opgekocht. Het moederbedrijf achter onder andere THQ Nordic en Koch Media is echter nog lang niet klaar en wil precies hetzelfde doen in 2022.

Het Zweedse bedrijf wist dit jaar maar liefst 37 ontwikkelaars aan zich te binden, waaronder 3D Realms en Gearbox Entertainment. Je zou denken dat ze het nu rustiger aan gaan doen, omdat het al zo’n enorme onderneming is. Het tegendeel is waar, want Embracer Group heeft laten weten dat ze het doel hebben gesteld om in 2022 hetzelfde aantal ontwikkelaars binnen te halen.

Op dit ogenblik heeft Embracer Group 86 studio’s onder zijn hoede, wat weer goed is voor 250 franchises. Volgens de laatste berichten zijn deze ontwikkelaars bezig met maar liefst 150 titels.