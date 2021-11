Ryu Ga Gotoku is een Japanse studio die de voorbije jaren een mooie fanbase heeft weten uit te bouwen. Hun belangrijkste IP’s zijn Yakuza en Judgment, twee namen die op handen gedragen worden. De ontwikkelaar heeft echter nog meer ijzers in het vuur.

Dankzij een interview met Famitsu weten we namelijk dat Ryu Ga Gotoku aan een gloednieuwe IP sleutelt, die niets met Yakuza of Judgment te maken heeft. Meer details hebben we helaas vooralsnog niet. Iets om in de gaten te houden, dus.