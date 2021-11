Mark Cerny is als architect van de laatste twee PlayStation consoles al lang geen onbekende meer. In de onderstaande video maakt hij ons wegwijs in het creatieproces van zo’n gloednieuwe console. Hij legt uit hoe de PlayStation 5 precies tot stand kwam, van de initiële brainstormsessies tot het uiteindelijke product dat in de winkelrekken belandt.

Je hoort heel wat bekende termen passeren – van DualSense tot 3D audio en van ray tracing tot SSD – maar dan op zo’n manier dat je het zelfs als leek kan volgen. Een erg interessante video dus, voor iedereen met interesse in de materie en vijftien minuten vrije tijd. Enjoy!