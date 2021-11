Het heeft even mogen duren, maar over een week zal Spider-Man eindelijk speelbaar zijn voor PlayStation-bezitters in Marvel’s Avengers. IGN heeft al met deze superheld mogen spelen en heeft hier een video van gemaakt.

Marvel’s Avengers kwam 4 september 2020 uit en toen begon het wachten totdat PlayStation-eigenaren die de game hadden gekocht met Spider-Man aan de slag zouden kunnen gaan. Begin deze maand werd pas duidelijk wanneer ‘Spidey’ toegevoegd zou worden en dat is 30 november.

Ondertussen is er een trailer vrijgegeven waarin de bekende superheld te zien is. Ook zijn er screenshots gedeeld. Nu is er dus ook een gameplayvideo verschenen en die check je hieronder.