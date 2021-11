Sinds eind vorige maand ligt Age of Empires IV in de winkels, maar dat betekent niet dat eerdere delen worden vergeten. Er is namelijk extra content onderweg voor Age of Empires III: Definitive Edition.

Op 1 december zal de ‘Mexico Civilization’ beschikbaar worden gesteld. Zoals de naam al doet vermoeden, brengt dit je naar Mexico. De uitbreiding belooft onder andere dat het twee nieuwe ‘explorers’ met zich mee zal brengen, alsmede een ‘unieke revolutie mechaniek’.

De nieuwe uitbreiding voor Age of Empires III: Definitive Edition kan je nu al pre-orderen. De onderstaande video laat zien wat je exact van ‘Mexico Civilization’ kunt verwachten.