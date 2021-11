Hoewel de user interface van de PlayStation 5 tot op heden prima werkt, zijn er altijd mogelijkheden tot verbetering. Sony lijkt actief die mogelijkheden te onderzoeken, want een nieuw patent stelt dat de UI van Sony’s console mogelijk een paar veranderingen gaat krijgen om het switchen tussen applicaties makkelijker te maken.

Het stukje papierwerk legt uit dat je een kleiner venster in het scherm kan plaatsen via picture-in-picture of dat het scherm wordt opgesplitst in twee delen. Door middel van de besturing zou je zo tussen de twee applicaties kunnen switchen om bijvoorbeeld een ander nummer van je streamingsdienst op te zetten.

‘The window can be pinned to the GUI and user control can automatically switch to another application. To stream music, the video game player may need to pause the execution of the video game application, switch back to the home page, and select the music streaming icon.’