Review | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl – De Pokémon-games zijn niet meer weg te denken uit het gaming landschap. Al vijfentwintig jaar brengt Nintendo samen met Game Freak op reguliere basis nieuwe games in deze serie uit. Maar sinds de Gameboy Advance is Nintendo ook bezig met het heruitgeven van klassiekers in deze serie met een poetsbeurt naar hedendaagse standaarden. Hoewel het voor ons idee nog niet zo héél lang geleden lijkt dat wij de oorspronkelijke Pokémon Diamond & Pearl aanslingerden op onze Nintendo DS, blijkt het toch al bijna vijftien jaar geleden te zijn. Tijd voor een nostalgie trip door de Sinnoh regio.

Jij en jouw Pokémon

We spelen, zoals gewoonlijk, een tiener die vanuit zijn thuisdorp een kans ziet om op pad te gaan en de uitgebreide wereld vol Pokémon te verkennen. De Pokémon-formule zal bij velen bekend zijn, maar toch is het elke keer weer nét even anders. In plaats van het bekende Team Rocket, krijgen we het in Sinnoh met Team Galactic aan de stok, in plaats van Professor Oak hebben we Professor Rowan, enzovoort. Het klinkt allemaal als een zeer simpele reskin van het voorgaande deel, maar niks is minder waar. De hoofdrolspeler in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl is namelijk de Sinnoh regio waar wij met veel plezier nogmaals doorheen zijn gereisd.

Deze remakes proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden en houden zich op veel fronten stevig vast aan de originele games. Je begint met de Sinnoh Pokédex, waarin je zo’n honderdvijftig Pokémon terug kan vinden. Wanneer je deze allemaal hebt gespot, ontgrendel je de National Pokédex wat het totaal aantal beestjes richting de vijfhonderd brengt. Dat brengt ons ook gelijk naar de verschillen tussen Brilliant Diamond & Shining Pearl. Bepaalde Pokémon zijn alleen in versie A te vinden en andere weer in versie B. Het loont dus om vrienden te hebben met een Nintendo Switch die toevalligerwijs de andere editie in hun bezit hebben om zo Pokémon met elkaar te ruilen en een zo compleet mogelijke Pokédex te krijgen.

Hedendaags

Mocht het voorgaande scenario jou heel erg aan ‘schoolplein taferelen’ doen denken, geen zorgen. Deze remakes zijn natuurlijk ook voorzien van moderne vernuftigheid. Online ruilen, vechten en Mystery Gift’s zijn gewoon van de partij. Heb je geen vrienden (met een Nintendo Switch én Pokémon), dan kan je ook online jouw slag slaan om jouw Pokédex compleet te krijgen. Vooral de Mystery Gift’s is iets waar Nintendo de laatste jaren behoorlijk op inzet. Dit kunnen voorwerpen of zelfs Pokémon zijn die voor een beperkte tijd gratis zijn te downloaden of binnen te halen zijn middels een unieke code die wordt weggegeven bij diverse gameshops of op gaming gerelateerde evenementen. Dit soort online-functies zijn echter niet het enige nieuwe aan deze remakes, want zo heeft The Underground ook een upgrade gehad. Maak kennis met The Grand Underground.

The Underground was een bijzondere feature in de originele release. Je kon op ieder moment middels jouw Explorer Kit je naar het ondergrondse begeven. Hier kon je dan zoeken naar spheres, decoraties voor in jouw hidden base en zelfs evolution stones. The Grand Underground voegt daar nu ook Pokémon aan toe. Er zijn diverse gebieden in The Grand Underground waar bepaalde type Pokémon verschijnen. Bij oases verschijnen gras en water Pokémon, bij stenen en lava kan je vuur en dark-type Pokémon verwachten, enzovoort. Naarmate jij vordert met het verzamelen van gymbadges, worden deze Pokémon ook steeds sterker, maar kan je ook zeldzamere exemplaren treffen.

De formule

Zoals wij eerder al stelden, volgen Pokémon-games vrijwel altijd dezelfde formule. Je hebt maximaal zes Pokémon bij je op pad en nagenoeg alle ruimte van de wereld op de in-game pc om jouw Pokémon op te slaan om ze zo later een keer op te halen en mee te nemen. Door jouw Pokémon te laten vechten, krijgen ze XP waarmee ze levels omhoog kunnen gaan en, in veel gevallen, op een bepaald level evolueren naar hun volgende vorm. Hoe oud deze formule inmiddels ook is, het blijft als het ware tijdloos. Het blijft ook vermakelijk om jouw team te bouwen en tijdens de diverse gevechten na te denken over welke Pokémon het meeste effect zal hebben tegen jouw tegenstander.

Eén ding wat in Brilliant Diamond & Shining Pearl nieuw is waar wij niet zo blij mee zijn, is het feit dat XP weer automatisch verdeeld wordt over alle Pokémon in jouw party. In de oorspronkelijke games zat deze functie niet. Hoewel het natuurlijk ideaal klinkt om al jouw Pokémon zo makkelijk een graantje mee te laten pikken en levels omhoog te laten gaan, maakt het de game wederom bijzonder gemakkelijk. Oudere Pokémon games waren vaak nog wel enigszins uitdagend en grinden was nodig om al jouw Pokémon op een hoog level te krijgen. In deze remakes hebben we eigenlijk nauwelijks hoeven grinden om door het verhaal én de Elite Four heen te komen, waarbij vooral dat laatste nogal teleurstellend is. Al die opbouw naar dé vier sterkste trainers van het land om ze vervolgens weg te blazen alsof het waxinelichtjes zijn.

Wij kijken er niet op neer

Een klacht die wij erg vaak voorbij zagen komen bij de eerste trailers, ging over de gekozen artstyle. Waar Pokémon Sword & Shield eindelijk de stap naar volledig 3D maakte, gaan Brilliant Diamond & Shining Pearl terug naar de isometrische roots en hanteert hierin een chibi artstyle. Het is niks baanbrekends op grafisch gebied, maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat we een performance krijgen die we mogen verwachten. Met 720p handheld en 1080p docked op een locked 30fps voldoet het wat ons betreft. Daarnaast is de artstyle ook gewoon leuk en vrolijk om naar te kijken. Gezien de oude Pokémon games eigenlijk altijd in deze stijl waren, maar dan met 2D graphics en character models, raakt dit onze nostalgische snaar behoorlijk. Een beetje hetzelfde als wat de remake van The Legend of Zelda: Link’s Awakening wist klaar te spelen.

Zo zitten er nog wel meer leuke details in deze remakes die ons terugbrengen naar vroeger. Denk bijvoorbeeld aan de bizarre poses waarin gym leaders werden afgebeeld zodra het gevecht startte. Die poses doen ze nog steeds, om vervolgens verder te gaan alsof er niks is gebeurd. Dat geldt ook voor de audio. De diverse deuntjes in de Sinnoh regio kwamen ons direct bekend voor, alleen nu klinkt het allemaal wat zuiverder en de muziek kent veel meer details. De geluiden van de diverse Pokémon zijn ook zoals we het gewend zijn, waarbij de geluiden van Pokémon uit de eerste generatie nog steeds bestaan uit het gekraak en gepiep van de originele Gameboy, en die van de vierde generatie weer wat moderner klinken. Uitzondering op die regel is Pikachu, die sinds de 3DS games dezelfde geluidjes als in de animeserie maakt.