Sony trapte deze generatie af met een aantal sterke exclusives, waarvan Returnal afgelopen april zonder twijfel de favoriet is van ondergetekende. De gevaarlijke wereld van Atropos stond garant voor menig game over scherm en een nieuwe ‘Suspend Cycle’ update begin deze maand maakt de gruwelen van de buitenaardse planeet ietsjes draaglijker.

Desalniettemin lijkt Housemarque nog niet klaar te zijn met de rogue-lite shooter. Via Twitter heeft de Finse studio namelijk een afbeelding geplaatst met daarbij de tekst ‘Atropos..?’. De locatie in de afbeelding lijkt zich inderdaad niet op de gevaarlijke planeet te bevinden en daarom denken we al snel dat Housemarque ons aan het plagen is over een aankomende (premium) uitbreiding.

Vooralsnog gaat het hier om een gerucht, maar de aankomende Game Awards zijn natuurlijk een perfect moment om meer over deze eventuele uitbreiding te vertellen.