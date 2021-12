De PlayStation 5 is nog maar net een jaartje (moeilijk) verkrijgbaar, maar toch kan men het niet laten om alvast te speculeren over een PlayStation 5 Pro en PlayStation 5 Slim. Punt van gesprek blijft het design van Sony’s console, de één vindt het fantastisch en de ander stopt hem het liefst diep in de kast.

YouTuber Concept Creator heeft de afgelopen maanden vele uren aan de tekentafel gezeten om alvast even vooruit te kijken hoe deze consoles eruit zouden kunnen zien. Zijn werk komt tot uiting in de onderstaande ‘commercial’, die trots de fan designs van de PlayStation 5 Pro en PlayStation 5 Slim laat zien.

Afgelopen september verschenen de eerste geruchten over de PlayStation 5 Pro. Sony zou in het diepste geheim samenwerken met AMD aan een mid-generatie refresh van de PlayStation 5, die naar verluidt in 2024 moet verschijnen en mikt op 8K-gaming.